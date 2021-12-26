У Путіна розповіли, що готові обговорювати із Зеленським

У Кремлі готові обговорювати двосторонні стосунки.

У Кремлі заявили, що готові обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським лише двосторонні відносини.

Про це він сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков у програмі "Москва. Кремль. Путін", пишуть росЗМІ.

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Втім, заявив Пєсков, спілкуватися як зі стороною конфлікту Донбасі вони не будуть.

"Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання - питання не до Путіна. Путін каже: якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини", - сказав представник Кремля.

На запитання, чи може Зеленський приїхати на зустріч глав держави СНД у Санкт-Петербурзі, він розсміявся: "Зеленський може приїхати, безумовно, але я не думаю, що це зробить".

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що цього року президент Володимир Зеленський намагався один раз подзвонити до Путіна, однак тоді розмова не відбулася.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".

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