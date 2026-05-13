У Путіна шокували новою цинічною заявою про переговори і припинення вогню: видали "умову" для Зеленського

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков шокував заявою про готовність до переговорів лише після виконання ультиматуму Москви. РФ вимагає від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про відступ ЗСУ.

Заяву речника диктатора цитують російські засоби масової пропаганди.

Пєсков нахабно озвучив, що аби Росія та Україна могли перейти до повноформатних мирних переговорів, Зеленський має наказати ЗСУ припинити вогонь та залишити «регіони РФ», очевидно маючи на увазі тимчасово окуповані українські території, які Кремль так полюбляє називати «своїми».

Із заяви речника Кремля випливає, що тепер агресорка хоче виходу Сил оборони не тільки з Донбасу, а ще й із Херсонської та Запорізької областей України, які президент Володимир Путін «вніс» до конституції Росії.

Пєсков також сказав, що переговори щодо врегулювання війни в Україні будуть дуже складними та міститимуть велику кількість важливих деталей.

Зауважимо, що зухвалі висловлювання путінського «рупора» з’явилися одночасно з масованою атакою РФ по Україні, яку ворог влаштував посеред дня 13 травня.

Нагадаємо, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив про очікуване продовження контактів із США щодо війни в Україні, зокрема нові візити до Москви спецпредставника американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Ушаков також підкреслив, що Кремль надалі вимагає виведення ЗСУ з Донбасу, називаючи це обов’язковою умовою, без якої прогрес у переговорах неможливий навіть після численних раундів консультацій.

До слова, президент США Дональд Трамп спростував інформацію про наявність будь-яких домовленостей із Путіним щодо передавання всього Донбасу під контроль Росії.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не погодиться на жодні територіальні поступки чи ініціативи, які порушують її суверенітет. Він наголосив, що принциповою умовою миру є збереження територіальної цілісності та нинішніх позицій для досягнення тривалої безпеки. За словами Сибіги, тільки такий справедливий підхід може відкрити шлях до подальших переговорів.

