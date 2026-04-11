У Путіна шокували цинічною заявою про закінчення війни і "гарантії безпеки"
Очільник МЗС РФ нахабно обурився тим, що в Євросоюзі «говорять лише про гарантії для України».
У Кремлі цинічно заявили, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.
Про це сказав міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров, заяву якого цитують російські пропагандисти.
При цьому поплічник Путіна нахабно обурився тим, що в Євросоюзі «говорять лише про такі гарантії для України».
«Ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати», — заявив очільник російського зовнішньополітичного відомства.
Лавров згадав про Євросоюз у контексті прагнення європейських партнерів України бути учасниками переговорного процесу щодо завершення війни, розв’язаної Кремлем.
За його словами, «на горизонті окреслилася перспектива політико-дипломатичного врегулювання».
У своїй заяві очільник МЗС РФ використав традиційний набір наративів кремлівської пропаганди щодо України, нарікаючи на «знищення всього російського», «становище російської нацменшини» і, звичайно ж, «верховенство нацистської ідеології».
Переговори про мир в Україні — що відомо
Голова ОП Кирило Буданов нещодавно повідомив, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні триває, він не заморожений. Наразі очікується приїзд до Києва представників Сполучених Штатів Америки.
Візит американських переговірників до України наразі не має точної дати. В Києві чекають на делегацію після Великодня, але все залежить від графіка США.