У Путіна шокували цинічною заявою про закінчення війни і "гарантії безпеки"

Очільник МЗС РФ нахабно обурився тим, що в Євросоюзі «говорять лише про гарантії для України».

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

У Кремлі цинічно заявили, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.

Про це сказав міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров, заяву якого цитують російські пропагандисти.

При цьому поплічник Путіна нахабно обурився тим, що в Євросоюзі «говорять лише про такі гарантії для України».

«Ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати», — заявив очільник російського зовнішньополітичного відомства.

Лавров згадав про Євросоюз у контексті прагнення європейських партнерів України бути учасниками переговорного процесу щодо завершення війни, розв’язаної Кремлем.

За його словами, «на горизонті окреслилася перспектива політико-дипломатичного врегулювання».

У своїй заяві очільник МЗС РФ використав традиційний набір наративів кремлівської пропаганди щодо України, нарікаючи на «знищення всього російського», «становище російської нацменшини» і, звичайно ж, «верховенство нацистської ідеології».

Переговори про мир в Україні — що відомо

Голова ОП Кирило Буданов нещодавно повідомив, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні триває, він не заморожений. Наразі очікується приїзд до Києва представників Сполучених Штатів Америки.

Візит американських переговірників до України наразі не має точної дати. В Києві чекають на делегацію після Великодня, але все залежить від графіка США.

