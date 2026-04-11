У Путіна шокували цинічною заявою про закінчення війни і "гарантії безпеки"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

У Кремлі цинічно заявили, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.

Про це сказав міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров, заяву якого цитують російські пропагандисти.

При цьому поплічник Путіна нахабно обурився тим, що в Євросоюзі «говорять лише про такі гарантії для України».

Реклама

«Ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати», — заявив очільник російського зовнішньополітичного відомства.

Лавров згадав про Євросоюз у контексті прагнення європейських партнерів України бути учасниками переговорного процесу щодо завершення війни, розв’язаної Кремлем.

За його словами, «на горизонті окреслилася перспектива політико-дипломатичного врегулювання».

У своїй заяві очільник МЗС РФ використав традиційний набір наративів кремлівської пропаганди щодо України, нарікаючи на «знищення всього російського», «становище російської нацменшини» і, звичайно ж, «верховенство нацистської ідеології».

Реклама

Переговори про мир в Україні — що відомо

Голова ОП Кирило Буданов нещодавно повідомив, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні триває, він не заморожений. Наразі очікується приїзд до Києва представників Сполучених Штатів Америки.

Візит американських переговірників до України наразі не має точної дати. В Києві чекають на делегацію після Великодня, але все залежить від графіка США.