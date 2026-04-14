У Путіна шокували заявою щодо великоднього «перемир’я»

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Кремль зухвало звинуватив Україну у нібито порушенні великоднього перемир’я. Мовляв, недотримань було «безліч».

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

За словами прессекретаря диктатора РФ, начебто українська сторона «допустила безліч порушень» під час оголошеного великоднього перемир’я. Зауважимо, що Україні заявляла, що буде діяти «дзеркально» до дій РФ.

Реклама

«Цифри говорять самі за себе», — цинічно висловився Пєсков.

Як повідомлялося, 9 квітня диктатор-президент РФ Володимир Путін оголосив про перемир’я в Україні від 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. Український лідер Володимир Зеленський Зеленський заявив, що Україна діятиме «дзеркально».

РФ зірвала Великоднє перемир’я

В Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни не дотрималися перемир’я на Великденьі порушили його майже 11 тисяч разів. Хоч РФ не здійснювала ракетних, авіаційних атак і атак «Шахедами» та «Герберами», але окупанти завдали 9 035 ударів дронами-камікадзе типів «Італмас», «Ланцет», «Молнія» та FPV. Ворог пішов у штурм 119 разів.

У суботу, 11 квітня, після оголошеного перемир’я російські військові атакували на Запоріжжі групу українських поранених бійців, яких намагалися евакуювати. Внаслідок вибухів вони загинули.

Реклама

Окрім того, вночі проти 12 квітня росіяни атакували авто швидкої допомоги у Сумській області. Внаслідок атаки постраждали троє медиків. Загрози їхньому життю немає.

Вже після закінчення перемир’я РФ атакувала Україну 98 ударними БпЛА «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили/подавили 87 БпЛА на півночі та сході країни.