У Путіна сказали, чи готові оголосити мобілізацію в Росії

Речник президента Росії Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нова мобілізація в країні наразі не планується.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Так, Пєсков коротко сказав, що теми нової мобілізації в Росії немає на порядку денному.

Він таким чином відповів на слова президента Фінляндії Александра Стубба про те, що Росія не може відновити свою армію, через що можлива загальна мобілізація.

Раніше про нову хвилю мобілізації висловився заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, сказавши, що потреби в ній немає. Він переконує, що лише від початку цього року контракт на проходження військової служби уклали понад 80 тис. осіб.

До слова, за даними ISW, президент Росії Володимир Путін та Медведєв використали день 23 лютого, щоб підготувати громадян до нової хвилі примусової мобілізації. Через риторику про «патріотизм», «спільну справу» та «громадянську відповідальність» Кремль намагається нормалізувати ідею самопожертви та зменшити суспільне невдоволення від майбутніх призовів. Медведєв, визнаючи високу «ціну перемоги», прагне заздалегідь виправдати величезні втрати на фронті, які лише зростатимуть через ставку РФ на виснажливу піхотну війну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує рекрутувати ще 409 тис. військових 2026 року, готуючись до ескалації.

Через страх нової хвилі мобілізації на початку 2026 року в Росії різко зріс попит на закордонні паспорти. У Москві та інших великих містах вільні слоти на порталі «Госуслуги» практично зникли, а система перевантажена. У регіонах ситуація також критична: люди чекають на чергу місяцями або не можуть отримати навіть готові документи. Рівень зацікавленості еміграцією у Google Trends знову сягнув пікових значень часів часткової мобілізації, оскільки для багатьох паспорт став єдиним шансом виїхати з країни в умовах невизначеності.