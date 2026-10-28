У Путіна сказали, від чого буде залежати продовження переговорів про мир

Росія готова до тристоронніх переговорів після 4 листопада: заява Кремля / © Associated Press

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Росія готова відновити тристоронні переговори щодо закінчення війни в Україні після 4 листопада.

Про це заявив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

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Очевидно, ця дата пов’язана з тим, що в США на 3 листопада заплановані проміжні вибори до Конгресу.

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Ушаков ухильно відповів, що терміни продовження переговорів залежатимуть «від розвитку ситуації, включаючи становище на фронті».

«Це ясно, що буде після 4 листопада», — сказав він пропагандистам.

Судячи із заяви Ушакова, в Кремлі ще остаточно не визначилися зі складом переговорної групи. За його словами, склад делегації Росії визначать найближчим часом. Ушаков при цьому зазначив, що «кістяк делегації є».

Також він повідомив, що кандидатури Стубба і Стере як представники всієї Європи на переговорах поки не обговорюються.

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Раніше Ушаков заявив, що європейські країни не братимуть участі у переговорах між Росією, Україною та США.

Нагадаємо, в інтерв’ю британським ЗМІ президент Володимир Зеленський повідомив, переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни можуть відбутися вже 10 листопада в Абу-Дабі — одразу після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Проте на сьогоднішньому брифінгу з прем’єром Нідерландів Зеленський уточнив, що точна дата переговорів із Володимиром Путіним поки невідома, адже це повністю залежить від рішення Кремля.

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