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У Путіна спростовують домовленість з ООН про евакуацію цивільних з Маріуполя

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17к
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У Путіна спростовують домовленість з ООН про евакуацію цивільних з Маріуполя

Associated Press

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 27 квітня спростував інформацію ООН про її спільну з Міжнародним комітетом Червоного Хреста участь в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Речник Володимира Путіна заявив, що пропозиція генсека ООН Антоніу Гутерреша про участь в евакуації "буде опрацьовуватися". 

Про це пише "Интерфакс".

"Ця тема (евакуації цивільних – ред.) була паном Гутеррешем озвучена, і вона буде далі опрацьовуватися. Якихось конкретних домовленостей у цьому питанні не було", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш зустрівся з Путіним і після зустрічі на офіційному сайті ООН повідомили про принципову згоду президента РФ на участь організації разом із Червоним Хрестом в евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі. Генсек ООН нібито домовився про це під час зустрічі віч-на-віч із Путіним.

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