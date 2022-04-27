У Путіна спростовують домовленість з ООН про евакуацію цивільних з Маріуполя

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 27 квітня спростував інформацію ООН про її спільну з Міжнародним комітетом Червоного Хреста участь в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Речник Володимира Путіна заявив, що пропозиція генсека ООН Антоніу Гутерреша про участь в евакуації "буде опрацьовуватися".
Про це пише "Интерфакс".
"Ця тема (евакуації цивільних – ред.) була паном Гутеррешем озвучена, і вона буде далі опрацьовуватися. Якихось конкретних домовленостей у цьому питанні не було", – заявив Пєсков.
Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш зустрівся з Путіним і після зустрічі на офіційному сайті ООН повідомили про принципову згоду президента РФ на участь організації разом із Червоним Хрестом в евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі. Генсек ООН нібито домовився про це під час зустрічі віч-на-віч із Путіним.
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