У Путіна спростовують домовленість з ООН про евакуацію цивільних з Маріуполя

У Путіна спростовують домовленість з ООН про евакуацію цивільних з Маріуполя

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 27 квітня спростував інформацію ООН про її спільну з Міжнародним комітетом Червоного Хреста участь в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Речник Володимира Путіна заявив, що пропозиція генсека ООН Антоніу Гутерреша про участь в евакуації "буде опрацьовуватися".

Про це пише "Интерфакс".

Також читайте Генсек ООН зустрівся з Лавровим і закликав негайно припинити війну

"Ця тема (евакуації цивільних – ред.) була паном Гутеррешем озвучена, і вона буде далі опрацьовуватися. Якихось конкретних домовленостей у цьому питанні не було", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш зустрівся з Путіним і після зустрічі на офіційному сайті ООН повідомили про принципову згоду президента РФ на участь організації разом із Червоним Хрестом в евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі. Генсек ООН нібито домовився про це під час зустрічі віч-на-віч із Путіним.

Щоденники війни: історія Ольги, яка жила під обстрілами і в інформаційному вакуумі в Маріуполі

Читайте також: