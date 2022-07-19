"У Путіна – стан паніки": Грозєв заявив, що президент Росії розуміє неуспішність війни проти України

Швидше за все, президент Росії Володимир Путін розуміє, що його "воєнна операція" в Україні не є успішною та перебуває в паніці. Виступи диктатора останніх тижнів – це спроба якось врятувати свою репутацію.

Без оголошення мобілізації в Росії очільник Кремля не зможе продовжувати війну проти України.

Про це розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв розповів в ефірі телеканалу Freeдом 18 липня.

"Я не можу собі уявити ситуацію, в якій Путін вважає, що в нього є успішна "операція", навіть напівуспішна. Тому всі його виступи останніх тижнів можна вважати за спробу якось врятувати свою репутацію", – сказав журналіст.

"Цей факт, що він не хоче піти на офіційну мобілізацію, означає, що він розуміє, що навіть це прозомбоване суспільство Росії не готове до цього. Тому що надто багато, десятки тисяч уже матерів і батьків розповідають своїм друзям і родичам, що зникли сини або чоловіки не повертаються. А він не попереджав суспільство, що буде така ціна", – пояснив Грозєв.

Він зауважив, що без мобілізації Путін не зможе продовжувати і, тим більше, виграти війну, особливо, коли зміниться співвідношення сил. Тому в РФ проводитимуть приховану мобілізація, але її ресурси не нескінченні.

"Моє розуміння – що в нього (Путіна – ред.) є стан паніки", – наголосив розслідувач Bellingcat.

"Його ізоляція додає йому стресу, тому що він не очікував цього", – додав Грозєв.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, Путін кидає на війну в Україні нацменшини замість мобілізації етнічних росіян. Це викликає невдоволення серед нацменшин.

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