У Путіна уточнили його натяк на "приголомшливу відповідь"

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Президент РФ Володимир Путін напередодні пообіцяв «приголомшливу відповідь» не на постачання ракет Tomahawk Україні, а взагалі на спроби ударів углиб Росії.

Про це заявив у п’ятницю, 24 жовтня, речник господаря Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

За його словами, заява президента держави-агресорки була «промовистою і вичерпною».

Ситуацію з переговорами щодо України Дмитро Пєсков назвав «затягненою паузою», що виникла через нібито «небажання Києва інтенсифікувати переговорний процес». Ймовірно, речник Путіна мав на увазі небажання України капітулювати перед агресором.

Пєсков також традиційно звинуватив у затягненні переговорного процесу «європейських кураторів» України, очевидно, маючи на увазі союзників у Європі, які допомагають чинити спротив окупантам.

Речник Путіна заперечив очевидний зрив саміту з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, просторікуючи про те, що конкретних термінів його проведення нібито не називалося.

Він запевнив росіян, що Путін, як нібито й Трамп, не відкидають можливості проведення саміту РФ і США в майбутньому.

Коментуючи нові санкції Заходу проти Росії, зокрема американські — проти нафтових гігантів «Роснєфті» та «Лукойла», Дмитро Пєсков заявив, що відповідь РФ буде орієнтована на власні національні інтерес. Речник Путіна не уточнив, чи буде вона такою ж «приголомшливою», як і відповідь за удари вглиб території РФ.

Раніше президент США Дональд Трамп іронічно відреагував на слова Путіна про те, що санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній не матимуть суттєвого впливу на економіку РФ, запропонувавши повернутися до цього питання через пів року.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін терміново відправив до США свого ключового переговорника по Україні, фінансиста Кирила Дмитрієва. Цей візит відбувається на тлі американських санкцій проти нафтових гігантів РФ та скасованого саміту в Будапешті.