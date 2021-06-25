У Путіна "важко" відреагували на можливий розрив зв'язків України з окупованим Донбасом

У президента РФ не забарилися з коментарями щодо альтернативного плану Зеленського стосовно ОРДЛО, якщо не спрацює жоден з варіантів врегулювання конфлікту.

У Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про можливе проведення всеукраїнського референдуму щодо розриву зв'язків з окупованим Донбасом, якщо не спрацює жоден з варіантів врегулювання конфлікту.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, йому важко коментувати подібні заяви українського лідера, передає ТАСС.

"Поки ми можемо констатувати, що, власне, всі зв'язки де-факто і так розірвані. Ці регіони "відірвані" українською державою. Якщо мова йде про формалізацію цього процесу, цієї ситуації і надання їй характеру де-юре, зрозуміло, тут можемо лише висловити співчуття ", - заявив Пєсков.

Зазначимо, речник Путіна неодноразово повторював традиційне твердження, що буцімто "Росія не є стороною конфлікту" на Донбасі, а тому, на його думку, для врегулювання ситуації українська сторона має почати діалог із представниками окупаційної влади.

Водночас президент Росії Володимир Путін заявляв, що Москва не збирається "кидати Донбас, незважаючи ні на що".

Вже сьомий рік триває війна на Донбасі, а також окупація Криму Росією. Крім цього, минуло рівно шість років підписання Комплексу заходів Мінських домовленостей, або так званого Мінську-2. Політичний ландшафт відтоді змінився кардинально. А от до миру ми так і не наблизилися. Про головні уроки, які піднесли Зеленському перемовини з Росією — читайте у нашому матеріалі.

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