У Путіна відкинули ідею Зеленського про публічні мирні переговори: "Важко уявити"

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про неможливість публічних мирних переговорів, ідею яких висунув президент України Володимир Зеленський.

Про це свідчить заява рупора Кремля.

Так, Пєсков традиційна звинуватив українську владу в тому, що вона у різний час заявляла про бажання перемовин, а потім нібито відмовлялася від них.

"(Тепер – ред.) вони кажуть, що вони хочуть переговори, але публічні. При цьому важко уявити взагалі публічні переговори. Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі", – заявив Пєсков.

"Але однозначно одне – українська сторона не хоче жодних переговорів. "Спеціальна воєнна операція" триває, і її цілі повинні бути досягнуті", – наголосив прессекретар російського диктатора.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що отримав від західних партнерів сигнали про бажання почати переговори з Росією, та запропонував, щоб ці перемовини відбувались у "публічному форматі".

Окрім того, під час виступу на саміті G20 Зеленський заявив, що жодних домовленостей з РФ на кшталт "Мінська-3" не буде. Натомість російська влада має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Коментуючи цю заяву, Пєсков звинуватив Україну в небажанні вести переговори.

За оцінками військового експерта Петра Черника, на Україну чекає важка артилерійська війна і лише за її результатами з’являться передумови для переговорів з РФ.

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