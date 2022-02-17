У Путіна відповіли, чи планує Росія напасти на Україну 20 лютого

Пєсков каже, що вже було "багато дат у значно конкретнішому виконанні".
Спікер Путіна Дмитро Пєсков прокоментував нову інформацію про чергову дату російського широкомасштабного вторгнення до України, яке буцім-то може статися 20 лютого. Речник президента країни-агресорки стверджує, що дані американської газети Politico є, мовляв, "фейком".
Про це пише ТАСС.
Речник Путіна заявив, що вже було "багато дат у більш конкретному виконанні".
"Напевно, черговий фейк з'явився... Все це виявилося вкидами, безвідповідальними фейками, ніхто навіть з авторів цих фейків потім не визнав своєї неправоти", - сказав Пєсков.
Крім того, спікер Путіна поскаржився, що Захід останнім часом нібито "проявляє відверту інформаційну агресію щодо Москви та реального стану справ навколо того, що відбувається в Україні".
Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков, пояснив "інсайди" ЗМІ про напад Росії.
Читайте також:
- Росія може створити привід для вторгнення до України — Столтенберг
- "Біля кордонів РФ може спалахнути будь-якої миті": у Путіна заявили, що Київ має "агресивні наміри"
- Зеленський заявив про готовність зустрічі з Путіним у будь-якому форматі: у Кремлі одразу відповіли