У Путіна відповіли, чи планує Росія напасти на Україну 20 лютого

У Путіна відповіли, чи планує Росія напасти на Україну 20 лютого

Пєсков каже, що вже було "багато дат у значно конкретнішому виконанні".

Спікер Путіна Дмитро Пєсков прокоментував нову інформацію про чергову дату російського широкомасштабного вторгнення до України, яке буцім-то може статися 20 лютого. Речник президента країни-агресорки стверджує, що дані американської газети Politico є, мовляв, "фейком".

Про це пише ТАСС.

Речник Путіна заявив, що вже було "багато дат у більш конкретному виконанні".

"Напевно, черговий фейк з'явився... Все це виявилося вкидами, безвідповідальними фейками, ніхто навіть з авторів цих фейків потім не визнав своєї неправоти", - сказав Пєсков.

Крім того, спікер Путіна поскаржився, що Захід останнім часом нібито "проявляє відверту інформаційну агресію щодо Москви та реального стану справ навколо того, що відбувається в Україні".

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков, пояснив "інсайди" ЗМІ про напад Росії.

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