ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1031
Час на прочитання
1 хв

У Путіна відповіли, чи справді планують відновити СРСР

У Кремлі відхрещуються від планів щодо відновлення Радянського Союзу після оприлюднення звітів спецслужб США.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Речник президента Росії Дмитро Пєсков

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував дані американської розвідки про те, що президент країни-агресорки Володимир Путін прагне повернути під контроль Москви території колишнього СРСР.

Про це Пєсков сказав у коментарі російським засобам масової пропаганди.

Речник диктатора переконує, що повідомлення про нібито плани Росії відновити сфери впливу СРСР не відповідають дійсності.

«Недостовірні — це перше. Ми справді бачили якісь розрізнені повідомлення з цього приводу, але навіть якщо це відповідає дійсності, то це з розряду ситуації, коли розвідка робить якісь помилкові роздуми і висновки. Це абсолютно не відповідає дійсності», — висловився Пєсков.

Нагадаємо, Reuters із посиланням на дані американської розвідки повідомило, що Путін прагне повного захоплення України та повернення під контроль Росії територій колишнього радянського блоку, включно з країнами НАТО. Європейські спецслужби та країни Балтії поділяють ці побоювання, вважаючи себе наступними цілями агресії.

Зауважимо, до появи цієї інформації сам Путін назвав «безглуздим» відновлення СРСР, звинувативши Захід у фальшивих закидах через «агресію до Росії». Попри ці заяви, раніше очільник Кремля неодноразово називав розпад СРСР найбільшою трагедією століття та проголошував РФ його єдиною правонаступницею.

Дата публікації
Кількість переглядів
1031
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie