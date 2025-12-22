У Путіна відповіли, чи справді планують відновити СРСР

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував дані американської розвідки про те, що президент країни-агресорки Володимир Путін прагне повернути під контроль Москви території колишнього СРСР.

Про це Пєсков сказав у коментарі російським засобам масової пропаганди.

Речник диктатора переконує, що повідомлення про нібито плани Росії відновити сфери впливу СРСР не відповідають дійсності.

«Недостовірні — це перше. Ми справді бачили якісь розрізнені повідомлення з цього приводу, але навіть якщо це відповідає дійсності, то це з розряду ситуації, коли розвідка робить якісь помилкові роздуми і висновки. Це абсолютно не відповідає дійсності», — висловився Пєсков.

Нагадаємо, Reuters із посиланням на дані американської розвідки повідомило, що Путін прагне повного захоплення України та повернення під контроль Росії територій колишнього радянського блоку, включно з країнами НАТО. Європейські спецслужби та країни Балтії поділяють ці побоювання, вважаючи себе наступними цілями агресії.

Зауважимо, до появи цієї інформації сам Путін назвав «безглуздим» відновлення СРСР, звинувативши Захід у фальшивих закидах через «агресію до Росії». Попри ці заяви, раніше очільник Кремля неодноразово називав розпад СРСР найбільшою трагедією століття та проголошував РФ його єдиною правонаступницею.