Політика
60
1 хв

У Путіна відповіли на погрозу санкціями від Трампа

Коментуючи заяву Дональда Трампа про санкції, Дмитро Пєсков наголосив на незмінній позиції Росії.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про готовність запровадити нові санкції проти РФ.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди та Sky News.

Відповідаючи на коментарі Трампа, у Кремлі заявили, що Європа та Україна роблять усе можливе, аби втягнути США у свою орбіту.

Пєсков наголосив, що жодні санкції не зможуть змусити Росію змінити свою послідовну позицію.

Нагадаємо, напередодні Трамп ствердно відповів на запитання журналістів про те, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти Москви.

Зауважимо, минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилити економічний тиск на Росію, «але нам потрібна підтримка європейських партнерів».

60
