У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

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Агресорка Росія не має наміру встановлювати 30-денне перемир'я, яке запропонував український президент Володимир Зеленський. Москва хоче триденного припинення вогню на 9 Травня.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зі слів прессекретаря “фюрера”, нібито “без урегулювання всіх нюансів це неможливо”, бо, мовляв, таке припинення “довготривале”.

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“Тут важливі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко", - сказав він.

Пєсков вкотре цинічно заявив, нібито РФ “орієнтується на виведення українського конфлікту в русло мирного врегулювання”. Ба більше - він назвав "маніпуляцією" відмову Києва давати пряму відповідь на ініціативу Росії про триденне перемир'я.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо нової дати "перемир’я". З його слів, це “чергова спроба маніпуляцій”.

Дата публікації 17:04, 28.04.25 Кількість переглядів 44 Путінське перемир'я! Чи є шанс цього разу зупинити війну?