ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1216
Час на прочитання
1 хв

У Путіна відповіли на слова Зеленського про наближення до завершення війни

Кремль відреагував на слова Зеленського про можливе завершення війни, звинувативши Київ у «суперечливих заявах».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про наближення до завершення війни.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Пєсков заявив, що з Києва лунають «суперечливі заяви» і назвав позицію України сповненою начебто протиріч.

«Все це, звісно, ​​не сприяє процесу мирного врегулювання. Позиція російської сторони та Володимира Путіна послідовна та добре відома. Ми продовжуємо наше спілкування з американцями, триває серйозна робота», — додав речник російського диктатор у своєму розмитому коментарі.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами 19 жовтня Зеленський сказав, що Україна наблизилася до можливого завершення війни, хоча це не є гарантією. Він також сказав, що президент США Дональд Трамп, якому «вдалося багато на Близькому Сході», усіма силами налаштований закінчити війну РФ проти України.

Дата публікації
Кількість переглядів
1216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie