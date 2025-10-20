У Путіна відповіли на слова Зеленського про наближення до завершення війни

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про наближення до завершення війни.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Пєсков заявив, що з Києва лунають «суперечливі заяви» і назвав позицію України сповненою начебто протиріч.

«Все це, звісно, ​​не сприяє процесу мирного врегулювання. Позиція російської сторони та Володимира Путіна послідовна та добре відома. Ми продовжуємо наше спілкування з американцями, триває серйозна робота», — додав речник російського диктатор у своєму розмитому коментарі.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами 19 жовтня Зеленський сказав, що Україна наблизилася до можливого завершення війни, хоча це не є гарантією. Він також сказав, що президент США Дональд Трамп, якому «вдалося багато на Близькому Сході», усіма силами налаштований закінчити війну РФ проти України.