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У Путіна відреагували на інформацію про перебування солдатів Кім Чен Ина в Україні

У Путіна відреагували на інформацію про перебування солдатів Кім Чен Ина в Україні

Володимир Путін і Кім Чен Ин. / Фото: Associated Press

Москва все заперечує.

Днями видання Kyiv Post з посиланням на власні джерела повідомило, що під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї. У Кремлі це заперечують. 

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. 

У Кремлі заперечують участь військовослужбовців диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина у так званій "спецоперації" в Україні. Речник кремлівського "фюрера" назвав інформацію, що з'явилася у ЗМІ, "інформаційною качкою".

Інформація Kyiv Post

Внаслідок одного з ракетних ударів по окупованій території Донеччини загинули 20 російських військових. Серед них було шестеро офіцерів з КНДР. Ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

За даними джерел видання, військові З Північної Кореї прибули на окупований Донбас нібито "для обміну досвідом з росіянами". 

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