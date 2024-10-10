У Путіна відреагували на інформацію про перебування солдатів Кім Чен Ина в Україні

Днями видання Kyiv Post з посиланням на власні джерела повідомило, що під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї. У Кремлі це заперечують.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У Кремлі заперечують участь військовослужбовців диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина у так званій "спецоперації" в Україні. Речник кремлівського "фюрера" назвав інформацію, що з'явилася у ЗМІ, "інформаційною качкою".

Інформація Kyiv Post

Внаслідок одного з ракетних ударів по окупованій території Донеччини загинули 20 російських військових. Серед них було шестеро офіцерів з КНДР. Ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

За даними джерел видання, військові З Північної Кореї прибули на окупований Донбас нібито "для обміну досвідом з росіянами".

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