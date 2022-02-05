У Путіна відреагували на публікацію Bloomberg про "початок вторгнення" до України

У Путіна відреагували на публікацію Bloomberg про "початок вторгнення" до України

Пєсков назвав американське ЗМІ серйозним виданням.

У Кремлі помилкову публікацію Bloomberg про нібито початок вторгнення Росії до України назвали "демонстрацією світової напруженості".

Таку думку висловив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Це чудова демонстрація того, наскільки небезпечна ситуація, яка провокується нескінченними агресивними заявами, які йдуть із Вашингтона, Лондона, інших європейських столиць. Це ілюстрація того, які наслідки може мати атмосфера надзвичайної напруженості, яка зараз склалася через ці агресивні дії наших контрагентів у Європі", - заявив він.

Представник Кремля назвав американське ЗМІ серйозним виданням. Моляв,тепер на тлі таких публікацій Москва має всі підстави замінити дефініцію терміну fake-news на Bloomberg-news.

Як повідомлялося, американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення щодо вторгнення Росії до України. У виданні зауважили, що заголовок "Росія вторглася до України" був випадково опублікований близько 16:00 за Східним часом (близько 23:00 за Києвом).

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