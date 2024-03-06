У Путіна відреагували на виданий МКС ордер на арешт російських генералів

Пєсков заявив, що Росія не визнає таке рішення.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував той факт, що МКС у Гаазі видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Свій коментар речник Володимира Путіна озвучив російським засобам масової пропаганди.

Пєсков заявив, що Росія не визнає рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Ми не учасники статуту, ми не визнаємо це. Ми також знаємо, що там йдуть різні закриті процеси, які робляться в таємниці. Відповідним чином ставимося до таких рішень", – висловився спікер російського диктатора.

Нагадаємо, видавши ордер на арешт російських генералів, в МКС заявили, що Кобилаш і Соколов можуть бути відповідальними за воєнні злочини, скоєні в Україні.

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