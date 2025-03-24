У Путіна відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про існування "спільного розуміння", коментуючи слова президента США Дональда Трампа про наявність контурів майбутньої угоди щодо України.

Слова Пєскова цитують російські засоби масової пропаганди.

Висловлюючись про заяву Трампа, Пєсков сказав, що "очевидно, йдеться про бажання і готовність країн рухатися шляхом мирного врегулювання".

"Тут справді є спільне розуміння. Щодо технічних питань, ви знаєте, що за певною частиною, за одним із сюжетів сьогодні ведуться переговори в Ер-Ріяді між нашою та американською делегаціями. В цілому, звичайно ж, потрібно опрацювати дуже багато різних аспектів пов'язаних з врегулюванням", – заявив речник російського диктатора.

Нагадаємо, 21 березня Трамп заявив, що вже "є контури мирної угоди" щодо війни в Україні за підсумками контактів з Путіним і Зеленським. Президент США сподівається на укладання угоди "в межах розумного".