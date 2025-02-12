У Путіна відреагували на заяву Зеленського про обмін територіями

Речь идет, в частности, о Курской области.
У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про обмін територіями. Там заявили, що питання не обговорюватиметься.
Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.
"Росія ніколи не обговорюватиме тему обміну своїх територій", - констатував Пєсков.
За його словами, українські війська будуть "або вигнані з території Росії, або знищені".
Раніше в адміністрації російського президента-диктатора Володимира Путіна наголошували, мовляв, контакти між Москвою і Вашингтоном стали інтенсивнішими.
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