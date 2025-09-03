ТСН у соціальних мережах

У Путіна відреагували на заяву Трампа про змову проти США

Юрія Ушаков переконаний, що слова Дональда Трампа про змову проти США були іронією.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Помічник президента Росії Юрій Ушаков

Помічник президента Росії Юрій Ушаков / © Getty Images

Помічник президента Росії Юрій Ушаков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про змову проти його країни з боку РФ, Китаю та Північної Кореї.

Свою заяву Ушаков зробив у коментарі російським засобам масової пропаганди.

Помічник російського диктатора вважає, що слова Трампа про змову проти США були іронією.

Ушаков узявся стверджувати, що президент Росії Володимир Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин і не думають про змову проти США.

«Ніхто нічого не плів, жодних змов, ба більше, в думках навіть цього ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів не було. Ба більше, можу сказати, що всі розуміють, яку роль відіграють Сполучені Штати, нинішня адміністрація президента Трампа та особисто президент у нинішніх міжнародних розкладах», — висловився помічник Путіна.

Нагадаємо, коментуючи масштабний військовий парад у Китаї, Трамп звернувся до Сі із саркастичною заявою через присутність Путіна та Кіма. А ще очільник Білого дому звинуватив Китай, Росію та КНДР у змові проти США.

