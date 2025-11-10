У Путіна відреагували на ініціативи Орбана щодо завершення війни в Україні

Дмитро Пєсков та Володимир Путін / © Associated Press

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ініціативи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо завершення війни в Україні.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Пєсков коротко сказав, що Кремлю невідомі ініціативи Угорщини щодо врегулювання ситуації в Україні.

Нагадаємо, 7 листопада під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі Орбан заявив, що російсько-українська війна є «найважливішим питанням для нас». Він зазначив, що Угорщина прагне обговорити з Трампом, як може «допомогти вам у ваших мирних зусиллях».

Орбан також заявив, що лише США та Угорщина виступають за мир, тоді як інші уряди Європи «воліють продовжувати війну», оскільки вірять у перемогу України.

Коли Трамп запитав у Орбана, чи не може Україна виграти війну, угорський прем’єр відповів: «Знаєте, диво може статися». Трамп погодився з цим, сміючись.