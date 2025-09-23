У Путіна відреагували на попередження Сікорського

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував попередження з боку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про наслідки, у разі порушення повітряного простору його країни.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Пєсков сказав, що Кремль негативно ставиться до заяв Сікорського щодо порушення польського повітряного простору.

Реклама

Коментуючи інцидент із дронами, спікер російського диктатора заявив, що начебто голослівні звинувачення з боку Заходу призводять до того, що вони вже не беруться до уваги.

Нагадаємо, 22 вересня на засіданні Ради Безпеки ООН Сікорський попередив Росію про наслідки порушень повітряного простору НАТО. Міністр заявив, що російські ракети та інші об’єкти, які увійдуть до повітряного простору Польщі, збиватимуться. Сікорський також закликав РФ не скаржитися на це.

До слова, 19 вересня британські винищувачі Typhoon здійснили перше патрулювання над територією Польщі в межах місії НАТО «Східний вартовий», щоб забезпечити безпеку неба і протидіяти можливим провокаціям Росії. Ця місія розпочалася після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі.