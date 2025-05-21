Володимир Путін. / © Associated Press

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В адміністрації “фюрера” РФ Володимира Путіна не ухвалили рішення щодо місця проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Зокрема, у Ватикані.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, наразі Москва не отримувала пропозицій від Ватикану щодо співробітництва. Рішення щодо місця подальших переговорів поки що не ухвалювалося, додав речник “фюрера”.

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Також Пєсков нахабно заявив, мовляв, РФ не зацікавлена у затягуванні роботи над меморандумом Росії та України. Крім того, підготовка до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" триває.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що “було б чудово”, якби Росія та Україна провели переговори про припинення вогню у Ватикані. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Ватикан є не мирним посередником, а місцем, “куди обом сторонам [військового конфлікту] було б комфортно прийти”.

Сьогодні стало відомо, що Ватикан може виступити посередником у переговорах щодо припинення вогню в Україні. Папа Римський Лев XIV підтвердив свою готовність провести наступний раунд перемовин.

Дата публікації 21:56, 11.05.25 Кількість переглядів 128 Папа Лев на нашому боці, і ось чому! Послухайте, що він сказав про Росію!