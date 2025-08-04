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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна відреагували на заяву Трампа про ядерні підводні човни

Дмитро Пєсков наголосив на «акуратному ставленні» Кремля до ядерної проблематики та закликав до обережності в ядерній риториці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Речник президента Росії Дмитро Пєсков

Речник президента Росії Дмитро Пєсков

Доповнено додатковими матеріалами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про переміщення двох атомних підводних човнів ближче до країни-агресорки.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За словами Пєскова, Кремль дуже акуратно ставиться до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою.

«Американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватись і не хотілося б це коментувати», — висловився речник російського диктатора.

«Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна чудово відома», — сказав Пєсков.

Він додав, що «всі повинні бути дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою».

Водночас спікер президента РФ відреагував і на заяви голови Ради безпеки країни Дмитра Медведєва.

«У кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані в США та європейських країнах, тому так буває завжди», — прокоментував Пєсков.

За його словами, головною є позиція президента Росії Володимира Путіна, оскільки той формулює зовнішню політику в державі.

Нагадаємо, в кінці липня Медведєв кілька разів пригрозив США ядерною зброєю: востаннє — у відповідь на заяву Трампа про «мертві економіки» Росії та Індії.

Після цього Трамп повідомив, що на всяк випадок віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів « у відповідних регіонах».

Президент США також сказав, що країна повністю готова до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба.

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