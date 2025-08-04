У Путіна відреагували на заяву Трампа про ядерні підводні човни

Речник президента Росії Дмитро Пєсков

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про переміщення двох атомних підводних човнів ближче до країни-агресорки.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За словами Пєскова, Кремль дуже акуратно ставиться до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою.

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«Американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватись і не хотілося б це коментувати», — висловився речник російського диктатора.

«Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна чудово відома», — сказав Пєсков.

Він додав, що «всі повинні бути дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою».

Водночас спікер президента РФ відреагував і на заяви голови Ради безпеки країни Дмитра Медведєва.

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«У кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані в США та європейських країнах, тому так буває завжди», — прокоментував Пєсков.

За його словами, головною є позиція президента Росії Володимира Путіна, оскільки той формулює зовнішню політику в державі.

Нагадаємо, в кінці липня Медведєв кілька разів пригрозив США ядерною зброєю: востаннє — у відповідь на заяву Трампа про «мертві економіки» Росії та Індії.

Після цього Трамп повідомив, що на всяк випадок віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів « у відповідних регіонах».

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Президент США також сказав, що країна повністю готова до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба.