Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

У Путіна відреагували на заяву Венса про "прорив у переговорах"

Пєсков буцімто не знає, що Венс мав на увазі.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Пєсков

Пєсков / © Associated Press

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву віцепрезидента США Джея Ді Венса про прорив у переговорах. Як стверджує путінський речник, він не зрозумів, що американський посадовець мав на увазі.

Про це повідомляють російські пропагандистське видання.

За словами Пєскова, йому невідомо, що мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про «прорив» США у переговорах щодо України.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив заяву про прорив у переговорах між США та Росією щодо України.

«Я отримав оновлену інформацію від наших переговірників сьогодні вранці. Тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесено на поверхню», — зазначив Венс.

Дата публікації
Кількість переглядів
344
