У Путіна відреагували на заяву Венса про "прорив у переговорах"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву віцепрезидента США Джея Ді Венса про прорив у переговорах. Як стверджує путінський речник, він не зрозумів, що американський посадовець мав на увазі.

Про це повідомляють російські пропагандистське видання.

За словами Пєскова, йому невідомо, що мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про «прорив» США у переговорах щодо України.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив заяву про прорив у переговорах між США та Росією щодо України.

«Я отримав оновлену інформацію від наших переговірників сьогодні вранці. Тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесено на поверхню», — зазначив Венс.