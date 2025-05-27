У Путіна відреагували на заяви Трампа і загрозу нових санкцій

Володимир Путін. / © Getty Images

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В адміністрації диктатора Володимир Путіна вірять в те, що США мають бажання продовжувати спільну роботу з Росією, незважаючи на висловлювання Дональда Трампа.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

Прессекретар Кремля зауважує, мовляв, у Вашингтона і Москви є “політична воля продовжувати спільну роботу”, а розбіжності можуть виникати. Адже, наголошує Пєсков, “РФ та США не можуть погоджуватися у всьому”.

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З його слів, американці та й сам Трамп “збалансовані” у підході до врегулювання в Україні. Натомість, цинічно заявляє речник “фюрера”, ЗМІ затіяли кампанію, яка націлена на “зрив мирного процесу”. Ба більше, переконаний він, саме медіа “підбурюють США на нові санкції”.

Тим часом робота з “українського врегулювання” - як нахабно у Москві називають розпочату війну - це складний процес, висловився Пєсков.

Нагадаємо, американського президента дуже обурили дії Володимира Путіна. Після потужних російських ударів по українських містах, які стали одними з найбільш інтенсивних за три роки, Трамп назвав поведінку “фюрера” “скаженою”.

Зауважимо, ракетні удари РФ сталися через кілька днів після того, як Трамп дві години говорив з Путіним, розмову з яким він назвав “чудовою”. Втім, військовий оглядач BILD Юліан Рьопке наголошує, що Путін посилює тиск на Україну після кожного контакту з президентом США.

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Журналісти WSJ з посиланням на власні джерела заявляють про те, що Дональд Трамп розглядає нові санкції проти Росії через удари по Україні. За їхніми даними, обмеження можуть запровадити вже цього тижня. Втім, поки офіційної інформації немає.

Дата публікації 17:53, 26.05.25 Кількість переглядів 37 Путін догрався! “Друг”-Трамп в шоці і перейшов до дій з партнерами! Історичне рішення!