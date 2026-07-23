У Путіна відверто заявили про подовження війни: подробиці

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі продовжують нахабно повторювати, мовляв, Росія залишається відкритою для мирних переговорів щодо України.

Про це зухвало заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

За його словами, говорити про «прискорення» цього процесу зараз не доводиться. Водночас прихвостень диктатора нахабно взявся виправдовувати продовження так званої «спеціальної військової операції» — тобто війни. Мовляв, окупаційні війська нібито демонструють «позитивну динаміку» на фронті.

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Водночас Пєсков вкотре повторив пропагандистські тези Москви. У Кремлі традиційно звинуватили європейські країни в тому, що вони нібито «підбурюють» Україну до продовження війни.

Речник Кремля зауважив, що між Москвою і Вашингтоном «здійснюються контакти» щодо України. Зі слів Пєскова, РФ «сподівається», що американські переговорники «стануть вільнішими», то «очне спілкування з ними буде продовжено».

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Володимир Путін вкотре повторив умови для завершення війни. Зокрема, на тлі провалів свого окупаційного війська на фронті Кремль відмовляється від будь-яких територіальних поступок, які могли б бути частиною мирної пропозиції. Зокрема, аналітики звернули увагу, що Міноборони РФ поширює завищені дані про нібито «успіхи» на фронті.

Водночас Bloomberg з посиланням на близькі до Кремля джерела, повідомило, що Москва не бажає повертати окуповані території у межах будь-якої мирної пропозиції. Крім того, «фюрер» Путін прагне захопити решту Донеччини і створити «буферну зону» вздовж прикордоння Сумської та Харківської областей.

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