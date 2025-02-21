Москва чекає на зустріч свого диктатора з очільником Білого дому.
У Кремлі заявляють, мовляв, не вважають, що адміністрація президента США Дональда Трампа зайняла "проросійську" позицію.
Про це заявив речник диктатора-президента РФ Дмитро Пєсков.
З його слів, наразі немає жодної конкретики щодо зустрічі "фюрера" Путіна і Трампа. Втім, наголошує Пєсков, "є лише розуміння її необхідності". Згадав він і про "спонсорування США війни". За словами речника диктатора, "це було б неправильним.
Коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що політики РФ І США мали неофіційні зустрічі в Швейцарії, Пєсков сказав, мовляв, не має інформації про це.
Нагадаємо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час поїздки до Москви він "розвивав дружбу" з російським "фюрером" Володимиром Путіним.
Читайте також:
- В Британії після заяв Трампа порівняли Зеленського з Черчиллем
- "Консенсус" Росії та США щодо війни в Україні: Китай зробив заяву
- У США назвали головну умову для зустрічі Трампа і "фюрера" Путіна