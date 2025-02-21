Москва чекає на зустріч свого диктатора з очільником Білого дому.

У Кремлі заявляють, мовляв, не вважають, що адміністрація президента США Дональда Трампа зайняла "проросійську" позицію.

Про це заявив речник диктатора-президента РФ Дмитро Пєсков.

З його слів, наразі немає жодної конкретики щодо зустрічі "фюрера" Путіна і Трампа. Втім, наголошує Пєсков, "є лише розуміння її необхідності". Згадав він і про "спонсорування США війни". За словами речника диктатора, "це було б неправильним.

Коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що політики РФ І США мали неофіційні зустрічі в Швейцарії, Пєсков сказав, мовляв, не має інформації про це.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час поїздки до Москви він "розвивав дружбу" з російським "фюрером" Володимиром Путіним.

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