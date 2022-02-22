У Путіна висунули нові умови для проведення екстреного "нормандського саміту"

У Путіна висунули нові умови для проведення екстреного "нормандського саміту"

У РФ хочуть конкретних пропозицій на порядку денному.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков після заяви про вихід із Мінських угод вже засумнівався і в доцільності проведення екстреного саміту країн "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, РФ). У Кремлі вигадали нову умову для "нормандського саміту".

Про це пише російський ТАСС.

Спікер Путіна каже, що ймовірність проведення екстреного саміту лідерів або радників очільників країн "нормандської четвірки" залежатиме від того, що на ньому запропонують розглянути, від конкретних пропозицій на порядку денному.

За його словами, "це не має бути діалог у форматі "переливання з порожнього до порожнього".

"Буде все залежати від конкретики пропозицій, від міркувань щодо можливого змісту таких контактів", - сказав Пєсков.

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Водночас попри чергову відмовку для непроведення переговорів у "нормандському форматі", речник Путіна сказав, що, мовляв, "Росія зберігає відкритість до дипломатичного спілкування та зацікавлена у цьому".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України - так званих "ЛНР" та "ДНР" - є ескалаційним кроком.

Українська сторона розуміє всі можливі ризики, пов'язані з цим, а тому вкотре закликає РФ вирішувати питання щодо Донбасу дипломатичним шляхом.

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