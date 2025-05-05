У Путіна знов заговорили про необхідність зустрічі із Трампом

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Речник президента Росії Дмитро Пєсков вкотре прокоментував можливість зустрічі очільника Кремля Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Пєсков сказав журналістам, що зустріч Путіна і Трампа багато в чому необхідна, але має бути підготовлена ​​відповідним чином.

Реклама

«Вона має бути відповідним чином підготовлена ​​і це вимагає зусиль на різних експертних рівнях, продовження контактів Москви і Вашингтона, які були запущені і зараз тривають. Але поки що якоїсь конкретики щодо цього немає», — висловився речник очільника Кремля.

Спікер російського диктатора також повідомив, що наразі у графіку Путіна на середину травня немає поїздки на Близький Схід, який фігурував як можливе місце зустрічі з Трампом.

А ще Пєсков сказав, що у Кремлі не знайомі зі змістом угоди між Україною та США про корисні копалини.

Нагадаємо, в березні The Moscow Times інформувало, що Кремль вивчає варіанти можливої зустрічі Трампа і Путіна у квітні чи травні. Найбільш імовірним місцем проведення називалася Саудівська Аравія, хоча розглядалися інші місця на Близькому Сході. Повідомлялося, що РФ прагне відкладати зустріч якнайдовше, щоб отримати якомога більше поступок від США в обмін на припинення бойових дій в Україні.

У квітні Пєсков заявляв про відсутність розуміння щодо дати та часу зустрічі Путіна з Трампом.

До слова, у своєму свіжому інтерв’ю Трамп заявив про «дуже гарні шанси» завершити війну в Україні, водночас не виключив вихід США з переговорів про мир.