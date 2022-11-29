У Путіна вкотре звинуватили Київ у неможливості діалогу і неготовності обговорювати вимоги Москви

У Кремлі заявили про неможливість переговорів з Україною. У президента-диктатора Володимира Путіна у цьому знову звинувачують Київ.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

З його слів, для мирних переговорів потрібна "політична воля України". Натомість переговорам нібито заважає "українська позиція", - кинув звинувачення Пєсков.

"Справді, поки що жодні переговори неможливі, тому що їх абсолютно заперечує українська сторона. Для початку переговорів Росії та України потрібна політична воля Києва та готовність обговорювати вимоги Москви", - висловився представник Кремля.

Спеціальна військова операція триває, наголосив Пєсков.

Діалог України з агресоркою Росією

До слова, у Кремлі не вперше кидають Україні обвинувачення "у відсутності діалогу". Мовляв, можуть досягнути цілей "спецоперації" мирним шляхом.

Щобільше - Москва нібито готова навіть контакувати із західними країнами. Мвляв, лише це може схилити Україну сісти за стіл переговорів з РФ.

Своєю ччергою, президент Влодимир Зеленський наголошує, що першим кроком до переговорів має бути вихід окупаційних військ із української території. Крім того, Кремль має змінити свою риторику. Зокрема, визнати себе окупантом.

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