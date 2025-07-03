У Путіна зробили нову заяву про припинення американської допомоги Україні

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація не припиняє коментувати та втішатися повідомленнями щодо призупинення постачання озброєнь США Україні.

Нову заяву зухвало озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, Москва “уважно спостерігає” за призупиненням американської допомоги, яку отримувала України, та “бачить проблему”.

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Пєсков нахабно прирівняв цю подію до закінчення великої війни, яку розпочала РФ 2022-го. Так, цинічно наголосив представник диктатора, “чим менше Київ отримає ракет, тим ближче буде кінець “сво”.

Нагадаємо, напередодні у Москві дуже втішилися, що США зупинили постачання зброї Україні. У Кремлі нахабно заявляють, мовляв, це може наблизити закінчення так званої “сво”.

Зауважимо, ЗМІ назвали ім’я людини, яка стоїть за припиненням допомоги Україні від США. Видання Politico зазначає, що високопосадовець Міноборони Елбрідж Колбі мав надмірний вплив на ухвалення цього рішення — саме він разом із вузьким колом радників ініціював зупинку.

Зауважимо, Держдепартамент назвав свою причину «паузи» у постачанні зброї. Мовляв, це не означає повного припинення військової допомоги Києву. Адже зміни стосується лише одного аспекту, однієї ситуації, і «є багато інших потужних варіантів щодо озброєння України».

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Дата публікації 12:24, 03.07.25 Кількість переглядів 48 Замороження зброї для України від США! Росія не стримує радості! Що ж відбувається?