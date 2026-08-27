У Путіна зробили істеричну заяву про війну і вибухнули новими погрозами

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль вкотре пригрозив Україні «жорсткою відповіддю» за удари по території агресорки Росії. Мовляв, Москва нібито змушена реагувати на українські атаки.

Про це заявив речник російського «фюрера» Путіна Дмитро Пєсков у коментарі Bloomberg, пишуть росЗМІ.

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Традиційно представник адміністрації диктатора РФ не згадав удари окупантів по житлових будинках в Україні та вбивства мирних українців. Натомість Пєсков нахабно намагається виставити агресора РФ стороною, яка лише «відповідає».

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Водночас прессекретар «фюрера» зухвало висловився, що Росії нібито навіть не потрібна військова ескалація проти України, адже буцімто загарбницьке військо «і так просувається вперед».

«Нам це (ескалація — Ред.) просто не потрібно, тому що ми все одно просуваємося вперед», — цинічно відповів представник Кремля, відповідаючи на запитання про те, що Москва готується до посилення своїх ударів.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков пригрозив Києву щоденною «відплатою» через атаки по об’єктах комерційної інфраструктури РФ. Мовляв, наслідки українських кдарів «відчувають у Києві кожен день» і така тенденція триватиме надалі.

Водночас The Times пише про новий план припинення війни в Україні, який вже готовий. Він передбачає припинення вогню, взаємне відведення військ від нинішньої лінії фронту та створення буферної зони.

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