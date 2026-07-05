У Путіна видали нову заяву про Польщу та Україну

Путін та Пєсков / © Associated Press

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Речник Кремля Дмитро Пєсков вкотре поширив пропагандистські заяви щодо України. Цього разу він стверджує, що над країною нібито нависла «загроза дезінтеграції».

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

В Польщі, за його словами, нібито є сили, які «зазіхають на українські території». Таку заяву представник Кремля зробив у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

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«Загроза дезінтеграції висить над Україною, оскільки в Польщі завжди було дуже багато тих, хто був би не проти поживитися українськими територіями», — заявив Пєсков.

Жодних доказів на підтвердження своїх слів речник Кремля не навів. Подібні заяви є частиною російської пропаганди, яка регулярно просуває наративи про нібито територіальні претензії сусідніх держав до України.

Раніше Пєсков заявив, що так звана «спеціальна військова операція» нібито «перетворилася на війну». За його словами, це сталося через «залучення колективного Заходу» на боці України. Водночас речник Кремля вкотре повторив російські пропагандистські наративи, намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення РФ.

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