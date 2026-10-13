У Путіна видали заяву про угоду з Трампом і завершення війни в Україні

Трамп і Путін. / © Associated Press

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У Кремлі заперечили безпосередній зв’язок між домовленістю зі США про постачання російського дизельного пального та переговорами щодо завершення війни в Україні.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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За його словами, угода, про яку президент США Дональд Трамп оголосив, є «взаємовигідною» для Москви та Вашингтона, а також для світових енергетичних ринків.

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«Я не бачу безпосереднього зв’язку», — висловився представник «фюрера».

Він назвав домовленість окремим напрямом співпраці між Росією та Сполученими Штатами, заперечивши її безпосередній зв’язок із мирними переговорами щодо України. Водночас він наголосив, що контакти, які стосуються припинення вогню, «все ще тривають».

«Це задовольняє інтереси США, інтереси світових енергетичних ринків, інтереси Росії. Ось чому це відбувається», — заявив Пєсков.

Угода щодо пального — що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з диктатором РФ Володимиром Путіним про масштабні постачання російського дизеля на американський і світовий ринки. За даними Axios, Вашингтон пов’язав це рішення з тим, що Україна відмовилася припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

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За даними джерел Reuters, США дозволили експорт російського дизеля, сподіваючись повернути Москву до переговорів про припинення війни в Україні. У Білому домі розраховують, що цей крок пом’якшить позицію Кремля та допоможе відновити тристоронній діалог після попередніх невдалих спроб.

Водночас аналітики The Atlantic припускають, що пояснення Америки про прагнення знизити ціни на пальне для американців не повністю розкриває причини такого розвороту Вашингтона. На думку оглядача, останні рішення США радше свідчать про посилення тиску на Київ. Зокрема, про вимоги припинити удари по НПЗ — один з інструментів тиску на економіку РФ.

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