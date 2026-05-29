У Путіна видали заяву про «війну» Росії з 56 країнами

Шойгу і Путін. / © Associated Press

Російська Федерація знайшла винних у провалах окупаційного війська на фронті. Причина буцімто у тому, що проти Росії — аж 56 країн.



Про це зухвало заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу.



Шойгу зухвало заявив, мовляв проти країни-агресорку «фактично воює» коаліція з 56 країн, які «забезпечують польотні завдання БпЛА».

Окрім того, путінський прихвостень видав дивну лекцію про далекобійні дрони та їхні польотні завдання, а також супутникові системи низки країн, які нібито задіяні в атаках по Росії. Саме тому, пафосно пояснив Шойгу, Москва програє дронам.



«Якщо говорити сумарно, то проти нас фактично воює 56 країн», — поскаржився він.

Нагадаємо, раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров також пояснив невдачі Росії на фронті і виправдався, чому ж досі поставлені «цілі сво» — тобто війни — окупанти досі не досягнули. З його слів, нібито їхні війська не застосовують «більш жорсткі методи» ведення війни, бо нібито «не хочуть завдавати зайвої шкоди територіям, де проживає наш власний народ».

