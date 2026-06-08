У Путіна виключили можливість переговорів про мир та атакували Україну звинуваченнями

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори Росії з Україною зараз неможливі. Він звинуватив Київ у начебто терористичних діях та свідомому гальмуванні мирного процесу.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

За словами Пєскова, йому важко на сьогодні уявити можливість переговорів. Теза речника російського диктатора базується на вигаданих терористичних діях Києва.

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Пєсков також вкотре зробив брехливу заяву про те, що Україна начебто робить усе задля загальмування процесу мирного врегулювання.

Очевидно, результативна робота Сил оборони України неабияк допікає окупантам у Криму, оскільки Пєсков також повідомив, що російська влада розробляє комплекс заходів, щоб упоратися з проблемами забезпечення паливом на півострові.

Нагадаємо, вранці 8 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів у Сімферополі, Севастополі, Феодосії та низці сіл. У Гвардійському влучили в електропідстанцію та нафтобазу, спричинивши пожежі та перебої зі світлом. «Атеш» підтвердив удари по залізниці та низку вибухів у Феодосії, окупанти заявили про атаку дронами.

Зауважимо, що ЗСУ встановили вогневий контроль над логістичним маршрутом ворога до Криму, що разом із попередніми атаками на нафтобази вже спричиняє дефіцит товарів на півострові.

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Закінчення війни — останні заяви України та РФ

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до президент РФ Володимир Путіна заявив, що війна має бути завершена чесно через переговори. Він запропонував диктатору зустріч за участю посередників у Швейцарії, Туреччині чи країнах арабського світу за обов’язкової участі США та Європи як гарантів безпеки, а також підтвердив готовність до припинення вогню та обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

У Кремлі заявили, що ознайомилися з листом, проте розкритикували саму форму звернення, назвавши публічність «використанням мегафона». Пєсков заявив — якщо український президент дійсно хоче зустрічі, він може приїхати до Москви. Водночас у РФ продовжили наполягати на старих наративах: переговори нібито «на паузі» через позицію Києва, а сама російська сторона не веде офіційного спілкування з Україною, обмежуючись лише каналами зв’язку зі США.

Сам Путін заявив, що бойові дії в Україні припиняться лише після досягнення Росією всіх поставлених нею цілей, не назвавши жодних конкретних термінів чи компромісних умов.

Своєю чергою очільник МЗС РФ Сергій Лавров знову висунув цинічну умову для закінчення війни, назвавши «захист російськомовних» та «боротьбу з русофобією» пріоритетом Кремля. Він заявив про нібито «тероризм київського режиму» та вимагає відновлення прав російськомовних в Україні як необхідну умову для врегулювання конфлікту.

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