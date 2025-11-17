У Путіна висловились про анонсовані Трампом нові санкції

Володимир Путін і Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливість запровадження санкцій проти держав, що мають економічні відносини з Москвою.

Заяву речника російського диктатора поширюють засоби масової пропаганди.

Пєсков сказав, що Москва уважно стежитиме за перебігом розгляду у США законопроєкту щодо санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією.

Реклама

За словами спікера Кремля, РФ стежитиме за тим, про які саме «деталі» йтиметься в законопроєкті.

Говорячи про майбутню реакцію Москви на відповідний законопроєкт, Пєсков наголосив, що вона буде «вкрай негативною».

Нагадаємо, Трамп анонсував можливе запровадження нових санкцій проти держав, що мають економічні відносини з Росією. Підготовкою відповідного законопроєкту займається Республіканська партія. Ініціатива може дозволити президенту США запровадити мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії і не підтримують Україну. Йдеться про Іран, Китай та Індію.