У Путіна висловились про анонсовані Трампом нові санкції
Дмитро Пєсков анонсував «вкрай негативну» реакцію на ухвалення відповідного закону про санкції.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливість запровадження санкцій проти держав, що мають економічні відносини з Москвою.
Заяву речника російського диктатора поширюють засоби масової пропаганди.
Пєсков сказав, що Москва уважно стежитиме за перебігом розгляду у США законопроєкту щодо санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією.
За словами спікера Кремля, РФ стежитиме за тим, про які саме «деталі» йтиметься в законопроєкті.
Говорячи про майбутню реакцію Москви на відповідний законопроєкт, Пєсков наголосив, що вона буде «вкрай негативною».
Нагадаємо, Трамп анонсував можливе запровадження нових санкцій проти держав, що мають економічні відносини з Росією. Підготовкою відповідного законопроєкту займається Республіканська партія. Ініціатива може дозволити президенту США запровадити мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії і не підтримують Україну. Йдеться про Іран, Китай та Індію.