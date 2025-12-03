У Путіна висловилися про «новорічне перемир’я»

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі кажуть, мовляв, наразі не обговорювалася можливість призупинення бойових дій на період новорічних свят.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

З його слів, про «новорічне перемир’я» на фронті поки не йдеться.

«Поки про це не йшлося. Зараз триває зовсім інший процес», — сказав представник Кремля.

Втім, деталей щодо того, який саме «інший процес» мається на увазі, він не повідомив.

Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулася зустріч диктатора РФ Володимира Путіна та представників США - спецпосланця Стіва Віткоффа та бізнесмена Джареда Кушнера, який є зятем Дональда Трампа.

У Кремлі заявили, що компромісного варіанту плану щодо України поки немає. За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, є деякі напрацювання американців. Втім, додав він, “частина з них прийнятна для нас, а частина не підходить".

