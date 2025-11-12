ТСН у соціальних мережах

У Путіна висловилися про потенційну війну з Європою

Пєсков заявив, що у європейців подекуди є “промілітаристські” настрої.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Речник президента РФ Дмитро Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі заявили про підготовку Європи до війни з Росією. Мовляв, РФ завжди знала про таку загрозу.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Пєсков заявив, що бачення Москви збігається з думкою президента Сербії Вучича: у європейських країнах справді «готують до війни з РФ».

«Дійсно є сильні промілітаристські настрої. Вони збільшують військові бюджети, деякі країни, такі як Польща, вже до 5% довели. Інші країни йдуть цією дорогою, хоча це вбиває їх… Веде до перенапруги економіки й матиме потім у середньостроковій перспективі важчі наслідки. Така атмосфера є, і це погано» — упевнений він.

Він додав, що «Москва завжди розуміла, що така небезпека існує», тож «всі заходи для забезпечення своїх інтересів та безпеки вживали завчасно».

Раніше Пєсков прокоментував ініціативи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо завершення війни в Україні.

