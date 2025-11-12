- Дата публікації
У Путіна висловилися про потенційну війну з Європою
Пєсков заявив, що у європейців подекуди є “промілітаристські” настрої.
У Кремлі заявили про підготовку Європи до війни з Росією. Мовляв, РФ завжди знала про таку загрозу.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.
Пєсков заявив, що бачення Москви збігається з думкою президента Сербії Вучича: у європейських країнах справді «готують до війни з РФ».
«Дійсно є сильні промілітаристські настрої. Вони збільшують військові бюджети, деякі країни, такі як Польща, вже до 5% довели. Інші країни йдуть цією дорогою, хоча це вбиває їх… Веде до перенапруги економіки й матиме потім у середньостроковій перспективі важчі наслідки. Така атмосфера є, і це погано» — упевнений він.
Він додав, що «Москва завжди розуміла, що така небезпека існує», тож «всі заходи для забезпечення своїх інтересів та безпеки вживали завчасно».
