У Путіна висловилися про «великоднє перемир’я»

Володимир Путін.

Реклама

У Кремлі шокували цинічною заяву про пропозицію України щодо перемир’я на Великдень-2026. Мовляв, РФ не побачила «чітко сформульованої ініціативи» від президента Володимира Зеленського.

Про це нахабно висловився речник Кремля Дмитро Пєсков.

Традиційно він звинуватив Київ нібито у небажанні до миру, якого начебто прагне Москва. Пєсков цинічно наголосив, мовляв, що президенту України слід «ухвалити рішення для виходу на мир, а не на перемир’я».

Реклама

Хоч якось аргументуючи свої заяви, представник Кремля брехливо заявив про «просування вперед» їхнього окупаційного війська. Мовляв, саме тому Україна «відчайдушно потребує будь-якого перемир’я».

Ідея перемир’я на Великдень

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я на Великдень. З його слів, Київ «готовий до будь-яких компромісів, окрім компромісів з гідністю і суверенітетом».

Водночас аналітики ISW вважають, що Кремль не готовий до переговорів, бо систематично відкидає будь-які ініціативи, які не передбачають повної капітуляції Києва. Своєю чергою, Україна демонструє готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту, пропонуючи конкретні кроки для зменшення напруженості.

Зауважимо, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Росія може використати режим тиші для маніпуляцій та підготовки нових атак на Великдень. Аналітик зауважив, що свята є періодом підвищеної небезпеки через велике скупчення людей.