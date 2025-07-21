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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна висловилися про зустріч з Трампом у Китаї: заява

КНР готує парад з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп і Володимир Путін.

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Getty Images

“Фюрер” РФ Володимир Путін готується до поїздки до китайського Пекіна у вересні. Втім, про аналогічні плани президента США Дональда Трампа невідомі Москві.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

“Якщо так станеться, що він (Трамп - Ред.) теж там буде, то, звичайно, не можна виключати, що буде порушено питання про доцільність проведення зустрічі“, - висловився прессекретар російського диктатора.

До слова, у вересні Китай готує парад з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Пекін планує запросити на урочистості Дональда Трампа і Володимира Путіна. “Фюрер” свою участь уже підтвердив.

Нагадаємо, кілька днів тому видання The Times повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з Трампом і Путіним під час параду до закінчення Другої світової у Пекіні 3 вересня. Нібито китайський та американський лідери вже обмінялися запрошеннями щодо взаємних візитів.

Раніше, коментуючи тристоронню зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна, у Кремлі казали, мовляв, нічого не знають про це.

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