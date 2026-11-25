Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі знову пригрозили продовжувати розпочату в Україні війну. Мовляв, агресорка Росія «буде робити все, що необхідне для цього».

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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За його словами, Москва не допустить розміщення іноземних військових контингентів на українській території. Він поскаржився, мовляв, для Москви такий сценарій є «абсолютно неприйнятним».

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Водночас представник Кремля самовпевнено запевнив, що Росія й надалі робитиме все необхідне для досягнення цілей так званої «спеціальної військової операції».

Коментуючи зустрічі в Абу-Дабі щодо миру, Пєсков нахабно заявив, що Москва не збирається оприлюднювати зміст тристоронніх переговорів Росії, США та України.

Речник «фюрера» також звинуватив експрем’єра Великої Бриатнії Бориса Джонсона у нібито зриві мирного врегулювання 2022-го, заявивши, що його «деструктивна роль» нібито добре відома Росії.

Мирні переговори — останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито не встановлював конкретних термінів завершення війни в Україні, зокрема, вже до кінця цього року. Водночас він наголосив, мовляв, хотів би покласти край бойовим діям якомога швидше. Втім, зауважив, що «для танго потрібні двоє».

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Foreign Policy пише про те, що США відвернулися від України. Водночас європейським країнам доведеться взяти на себе основну відповідальність за фінансову та військову підтримку України.

Тим часом диктатор Білорусі Олександр Лукашенко вигадав, як Зеленському зустрітися з Путіним. Він нахабно запропонував себе як «гаранта безпеки» для президента України і заявив, що готовий разом із ним вирушити до Москви на переговори з російським диктатором.

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