У Путіна висунули ультиматум для відновлення переговорів з Україною та США: чого хочуть

Володимир Путін і Юрій Ушаков / © Associated Press

У Кремлі висунули ультиматум для продовження тристоронніх мирних переговорів з Україною та Сполученими Штатами — путінський режим продовжує вимагати «здати» Донбас.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Він цинічно заявив, що у черговому раунді тристоронніх переговорів між Москвою, Вашингтоном і Києвом щодо України нині «немає сенсу», поки ЗСУ не відійдуть з Донецької області.

«Всі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговорники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться військові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання», — сказав помічник диктатора.

Ушаков визнав, що США нині зайняті «іншими серйозними проблемами».

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що передавання Донбасу Росії не зупинить війну, а лише спровокує Кремль на вимоги віддати Запорізьку та Херсонську області.

Нагадаємо, Володимир Зеленський різко розкритикував ідеї щодо територіальних компромісів із Росією.

За його словами, переговори наразі не дають результатів, бо РФ замість конструктивного діалогу висуває ультиматуми. Президент також підтвердив, що Україна може отримати гарантії безпеки від США лише за умови виведення військ із Донбасу.

