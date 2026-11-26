Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

США конкретизували пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Американський посланець Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону вдалося переконати Москву погодитися на гарантії за зразком статті 5 НАТО, які передбачають зобов’язання союзників реагувати на агресію, зокрема із застосуванням військової сили.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

За словами Кушнера, запропоновані гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО має затвердити президент США Дональд Трамп через конституційні та конгресові процедури. Втім, наголосив він, американський президент погодиться на них лише за умови, що вони відповідатимуть національним інтересам Америки, а ширші безпекові домовленості мінімізуватимуть ризик їхнього застосування.

Реклама

Ба більше — пояснив Кушнер, гарантії безпеки для України можна розглядати лише разом із повоєнною європейською архітектурою безпеки.

Зауважимо, представники, причетні до мирних переговорів, повідомили Wall Street Journal, що американські переговірники порушили ідею про те, що Україна може поступитися контролем над Донбасом в обмін на повноцінне членство в НАТО або заморозити нинішню лінію фронту в обмін на гарантії безпеки як два можливі сценарії вирішення війни в Україні.

Розбіжності у баченні гарантій безпеки

Аналітики ISW наголошують, що запропонований США процес затвердження гарантій безпеки може перешкодити отриманню Україною такого захисту.

«Пропозиція США, очевидно, тепер передбачає, що Україна отримає гарантії безпеки лише після того, як Конгрес США і Росія їх схвалять, Трамп переконається, що гарантії не будуть активовані, і буде узгоджено ширшу повоєнну архітектуру європейської безпеки», — йдеться у звіті.

Реклама

Втім, узгодження єдиної системи гарантій безпеки для України між Конгресом США і РФ, а також укладення європейської безпекової угоди, яка враховуватиме інтереси всіх країн Європи, може суттєво затягнути цей процес. Ба більше, досягти таких домовленостей може виявитися взагалі неможливо.

Справа в тому, акцентують американські аналітики, що існує велика розбіжність між тим, що пропонували американські та європейські переговірники, і тим, що Москва заявила про свою готовність прийняти. Адже кремлівські чиновники постійно відхиляли практично всі суттєві гарантії безпеки для України, зокрема, щодо розгортання іноземних військ в Україні.

«Російські чиновники також пов’язували обговорення питання припинення війни з переглядом європейської архітектури безпеки відповідно до своїх вимог, які включають початкову вимогу до НАТО вивести зброю та військовий персонал із держав, які приєдналися до Альянсу після 1997-го», — йдеться у звіті Інституту.

Камінь спотикання — Донбас

В ISW зауважують: російські посадовці неодноразово наполягали, щоб Україна передала контроль над Донбасом ще до припинення вогню і початку переговорів, а не розглядала це питання в межах остаточної мирної угоди.

Реклама

«Російські чиновники постійно вимагали, щоб Україна вивела війська з контрольованих Україною частин Донбасу, перш ніж зможуть відбутися будь-які припинення вогню або змістовні переговори», — зауважують аналітики.

Водночас наполягання Москви на тому, щоб Київ відмовився від контролю над Донбасом як передумову для мирних переговорів, вимагатиме від України відмовитися від фортечного поясу, який зараз утримують її сили, перш ніж отримати натомість будь-які гарантії безпеки.

«Російські війська не змогли захопити решту Донбасу, незважаючи на те, що це є пріоритетною метою президента-диктатора Володимира Путіна від 2022 року. ISW не оцінює, що російські війська взагалі захоплять його, якщо підтримка України продовжуватиметься приблизно на поточному рівні», — підсумувати в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що зять президента США Джаред Кушнер під час непублічних мирних переговорів останніми місяцями порушував ідею вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки РФ. Цю можливість неодноразово обговорювали із європейськими представниками, хоча раніше такий сценарій вважали малоймовірним.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський вважає, що добровільний відступ Сил оборони з Донбасу буде означати програш у війні. З його слів, після цього Кремль буде висловлювати загарбницькі претензії на Харківщину, Сумщину, Запоріжжя чи Дніпропетровщину.

Новини партнерів

Новини партнерів