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У Путіна висунули зухвалу вимогу щодо мирних переговорів
У Москві зухвало заявляють, мовляв, їм невідомо про будь-яку миротворчу позицію ЄС.
Агресорка Росія виступила проти участі Європейського Союзу в тристоронніх переговорах щодо України, бо буцімто їхня позиція «провокаційна».
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
З його слів, у Кремлі не хочуть бачити європейців серед учасників переговорного процесу. Мовляв, Євросоюз дотримується «провокаційної позиції», яка, «спрямована на розпалювання війни».
Окрім того, як стверджує Пєсков, Москві нібито нічого не відомо про будь-яку миротворчу позицію Європейського Союзу.
«Такі учасники нам не потрібні», — зухвало заявив він.
Переговори без Європи — що відомо
Раніше помічник «фюрера» Юрій Ушаков заявив, що Росія не хоче бачити Європу за столом переговорів. З його слів, сторони досягли домовленостей лише щодо відновлення тристороннього діалогу за участю Росії, України і США.
Своєю чергою, український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Київ не буде відмовлятися від тристоронніх переговорів навіть якщо за столом перемовин не буде представників Європи. Втім, каже він, без участі європейських партнерів неможливо забезпечити Україні повноцінні гарантії безпеки та належну післявоєнну відбудову.
Зауважимо, раніше президент озвучив три сценарії гарантій безпеки для України. З його слів, «в якомусь Європа є, і в якомусь Європи немає».