У Путіна висувають нові ультиматуми для миру: у жорсткій позиції Кремля є один нюанс

Лавров і Путін. / © Associated Press

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Російська Федерація жорстко відкидає мирні пропозиції Заходу і України. Натомість висуває нові ультимативні умови, які свідчать у незацікавленості до закінчення війни.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці згадують есе «Україна, Європа та глобальна безпека» очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, в якому він відкинув п’ять умов для справедливого і тривалого миру, викладених у спільній заяві, запропонованій Україною і її європейськими партнерами — Францією, Німеччиною і Великою Британією 7 червня. Вона пропонує припинення вогню, відновлення переговорів та заморожування нинішньої лінії фронту як відправну точку для переговорів. Втім, у Москві зухвало назвали це «ультиматумами».

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Крім того, Лавров заявив, мовляв, Кремль не може продовжувати переговори з Європою, яка буцімто не може бути ні «стороннім спостерігачем», ні посередником переговорів через допомогу Україні. Він зухвало звинуватив європейських лідерів у використанні передумови переговорів з Росією як прикриття для «геополітичної експансії» та навіть підготовки до ймовірного майбутнього нападу на країну-агресорку.

В ISW акцентують на тому, що Кремль регулярно намагався виключити європейських лідерів з участі в мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, зокрема відмовляючись від миротворців та гарантій безпеки, а також зображуючи США і РФ єдиними відповідними учасниками переговорів.

Своєю чергою, Україна неодноразово пропонувала організувати мирні переговори на високому рівні з російськими посадовцями. Зокрема, у відкритому листі президента Володимира Зеленського до «фюрера» РФ Володимира Путіна.

«Регулярна відмова Кремля від переговорних зустрічей для обговорення компромісних мирних пропозицій свідчить про його постійне небажання припинити війну в Україні на будь-яких умовах, які не означають повної капітуляції України перед Росією та не відповідають максималістським вимогам Москви», — наголошують аналітиків.

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«Дух» Анкориджа

Аналітики зауважують на тому, що переговорна позиція Кремля незмінна — вона заснована на максималістських вимогах Росії.

Російські чиновники вкотре зухвало стверджують, мовляв, прагнуть виконати домовленості, що були досягнуті під час саміту США та Росії на Алясці у серпні 2025 року, незважаючи на відсутність будь-якої офіційної документації про будь-яку домовленість.

Лавров натякнув, що переговірники РФ продовжуватимуть просувати різні зусилля, спрямовані на виправдання російського вторгнення до України під час майбутніх переговорів з делегацією США. З його слів, максималістські вимоги Кремля включають забезпечення безпеки західних кордонів Росії та європейські «гарантії» щодо поваги до права їхніх громадян використовувати російську мову та захисту православної віри.

«Однак ні США, ні Росія не опублікували публічних заяв чи комюніке щодо будь-якої домовленості, досягнутої після саміту на Алясці. Кремль неодноразово використовував відсутність офіційних документів, що кодифікують результати тієї зустрічі, аби приховати постійне небажання РФ йти на компроміси та відданість своїм максималістським воєнним цілям», — підсумували в ISW.

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Нагадаємо, нещодавно представник Кремля з економічної співпраці Кирило Дмитрієв заявив, мовляв, «реалістичне рішення» щодо війни лежить на столі. З його слів, позиція Російської Федерації у так званому «врегулюванні» — «чітка та послідовна». Зокрема, цинічно заявив він, Україна має піти з Донбасу.

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