У Путіна є єдина можливість отримати контроль над українськими землями: Портников назвав жахливу правду

Президент Росії Владімір Путін, коментуючи можливість «війни до останнього українця» під час зустрічі із журналістами в Бішкеку, фактично визнав, що РФ готова до такого сценарію.

Про це заявив публіцист Віталій Портников у Facebook.

За словами журналіста, заява Путіна лише підтверджує те, про що він попереджає з лютого 2022 року: Кремль розглядає війну не лише як боротьбу за території, а як інструмент «остаточного вирішення українського питання».

«Для Путіна ця війна — це зовсім не боротьба за територію Криму чи Донбасу. І навіть не тільки війна проти Української держави і державності як такої. Це ще й війна за „остаточне вирішення українського питання“», — зазначив Портников.

Він наголосив, що російські шовіністи зробили висновок: єдиний шлях до контролю над українськими землями — це знищення українців.

«Тобто виявилося, що єдина можливість отримати контроль над українськими землями — це позбутися українців», — пише він.

Портников також вказує, що Росія історично не надає значення знелюдненню територій, тоді як прагнення до експансії та посилення військової присутності на кордонах із Європою залишається головною метою Кремля.

«У Росії колись лякало перетворення країни на пустелю? Подивіться на Сибір… Або на Карелію… І нічого — головне, щоб країна була великою. За територією», — навів він приклад.

За його словами, Україна потрібна Путіну як «величезна військова база», щоб розмістити ракети ближче до Європи.

«Вся Україна, як перед тим окупований Крим, потрібна Кремлю не для розвитку, а щоб перемістити свої ракети і військові бази якнайближче до Європи», — наголосив Портников.

Він зауважив, що Путін уже не вперше озвучує тези, які фактично демонструють знецінення українського життя.

«Путін готовий ставити українських жінок і дітей попереду російської армії. І він говорить про війну до останнього українця — саме така війна йому і потрібна», — підкреслив Портников.

Щодо перспектив мирних переговорів, публіцист заявив, що російський лідер не готовий до припинення вогню, тому будь-які «плани миру» виглядають лише дипломатичними жестами, а не реальними шляхами завершення війни.

На його думку, заяви Путіна свідчать, що міжнародна спільнота має зупинити не просто війну, а «схвалений у Кремлі геноцид».

«Саме тому тиск на Росію має посилюватися, російські нафтові порти й нафтопереробні заводи — палати і вибухати, а російські окупанти — гинути в українських степах і териконах. Це і є справжній мирний план, який має допомогти врятувати український народ», — резюмував він.

